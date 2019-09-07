Милан не намерен отказываться от Тайсона

Новости спорта:Минувшим летом россонери не удалось договориться с руководством Шахтера.

Милан может вернуться к варианту с подписанием вингера Шахтера Тайсона в зимний трансферный период, передает портал Calciomercato.com.

Россонери минувшим летом были готовы заплатить Горнякам 20 миллионов за трансфер их лидера, на что чемпион Украины ответил отказом. Донецкий клуб желает выручить за бразильца 30 миллионов евро.

Сам футболист предположительно отреагировал на провал своего трансфера характерным комментарием в Instagram.

Напомним, Тайсон оказался вне заявки команды Луиша Каштру на последний матч с Олимпиком (4:0).

В нынешнем сезоне капитан Шахтера принял участие в 5 матчах команды во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи.

Шахтер через неделю, 14 сентября, в рамках Favbet Лиги примет Зарю. На данный момент коллектив Каштру уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав максимально возможные 18 очков после 6 матчей.