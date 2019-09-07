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Исмаили - о новом тренере Шахтера и противостоянии с Динамо

Исмаили - о новом тренере Шахтера и противостоянии с Динамо
11:35 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Бразильский защитник Горняков рассказал о главной силе Динамо.

Защитник Шахтера Исмаили дал интервью, в котором поделился о работе под руководством нового главного тренера Горняков Луиша Каштру. По словам бразильца, Каштру очень требователен в тактических вопросах, а также принес в команду свою философию.

«Не скажу, что произошли какие-то огромные изменения. Но Каштру пришел со своей философией. Ему нравится, когда у нас есть 2-3 тактические схемы, которые мы можем использовать в течение одного матча. Все зависит от того, как идет поединок, как мы можем поменяться, перепозиционироваться и при этом не менять игроков. Наш тренер очень требователен в тактических вопросах».

«Наша главная цель – стать чемпионом Украины. Это наша первая задача, ведь чемпионство гарантирует нам прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов в следующем году. У нас сильная команда и хороший фундамент для этого. Постараемся сделать все, чтобы выиграть два национальных трофея – чемпионат и Кубок».

По мнению Исмаили, Динамо играет в очень закрытый футбол против Шахтера, и выигрывает больше из-за ошибок Горняков.

«В чем сила Динамо? Они очень закрываются, когда играют с нами. Команда полностью садится в защиту и выжидает наших ошибок. К сожалению, мы совершаем некоторые ошибки и Динамо забивает нам. Поражения и сложности были больше из-за наших ошибок, а не благодаря их заслугам».

За Шахтер Исмаили выступает с 2013 года. Вместе с Горняками он завоевал 12 трофеев, среди которых 4 чемпионских титула в УПЛ.

В стартовавшем сезоне Исмаили провел за Шахтер 7 матчей, отличившись 1 забитым мячом.

Шахтер сейчас уверенно лидирует в УПЛ, а следующий свой поединок команда Луиша Каштру проведет 14 сентября дома против Зари.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Исмаили, Новости футбола.
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