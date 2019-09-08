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Мотор обыграл лучший гандбольный клуб Европы

Мотор обыграл лучший гандбольный клуб Европы
15:41 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Украинский Мотор в упорной борьбе обыграл лучший коллектив Европы в рамках SEHA-лиги.

Запорожский Мотор обыграл победителя последней Лиги чемпионов македонский Вардар в рамках второго тура SEHA-Лиги со счетом 32:31.

SEHA-Лига. 2-й тур

МОТОР (Украина) – Вардар (Македония) 32:31

Мотор: Комок, Киреев; Донцов 1, Пуховский 6, Вуйович 5, Кубатко 2, Бабичев 2, Кравченко 1, Дорощук, Яанимаа 4, Гурковский 1, Жуков 3, Кус 3, Паровинчак 2, Сорока 2, Денисов.

Вардар: Кугис, Кизич; Криштопанс 5, Пелко 2, Диссингер 2, Атьман 5, Чупич 4, Дибиров 6, Горбок 2, Шишкарев 3, Горпишин 2, Калараш, Кукуловски, Димитриоски, Карапалевски.

Украинский арбитр будет судить игру чемпионов мира

Весь матч команды были очень близки в счете, а на перерыв Мотор ушел, ведя в счете с преимуществом в один мяч. После перерыва характер игры не изменился, а украинскому клубу удалось сохранить преимущество в счете и победить. Победный гол Мотора состоялся на последней минуте, после чего Вардар мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, SAHA-лига.
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