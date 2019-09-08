Мотор обыграл лучший гандбольный клуб Европы

Новости спорта:Украинский Мотор в упорной борьбе обыграл лучший коллектив Европы в рамках SEHA-лиги.

Запорожский Мотор обыграл победителя последней Лиги чемпионов македонский Вардар в рамках второго тура SEHA-Лиги со счетом 32:31.

SEHA-Лига. 2-й тур

МОТОР (Украина) – Вардар (Македония) 32:31

Мотор: Комок, Киреев; Донцов 1, Пуховский 6, Вуйович 5, Кубатко 2, Бабичев 2, Кравченко 1, Дорощук, Яанимаа 4, Гурковский 1, Жуков 3, Кус 3, Паровинчак 2, Сорока 2, Денисов.

Вардар: Кугис, Кизич; Криштопанс 5, Пелко 2, Диссингер 2, Атьман 5, Чупич 4, Дибиров 6, Горбок 2, Шишкарев 3, Горпишин 2, Калараш, Кукуловски, Димитриоски, Карапалевски.

Весь матч команды были очень близки в счете, а на перерыв Мотор ушел, ведя в счете с преимуществом в один мяч. После перерыва характер игры не изменился, а украинскому клубу удалось сохранить преимущество в счете и победить. Победный гол Мотора состоялся на последней минуте, после чего Вардар мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.