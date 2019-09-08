Украинская бригада арбитров отсудит матч отбора ЧЕ-2020

Новости спорта:Украинец Николай Балакин будет главным судьей на матче Франция - Андорра.

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным обслужит матч отбора к Евро-2020 между сборными Франции и Андорры, сообщает официальный сайт УАФ.

Главный арбитр: Николай Балакин

Ассистенты: Валентин Куцев и Владимир Высоцкий

Четвертый арбитр: Ярослав Козык

Поединок между Францией и Андоррой состоится на Стад де Франс 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Команда Дидье Дешама вчера разгромила дома Албанию (4:1), благодаря чему на вершине турнирной таблицы группы H установилось троевластие — Франция, Турция и Исландия имеют на своем счету по 12 набранных очков.

Андорра все свои матчи проиграла и сейчас замыкает турнирную таблицу.