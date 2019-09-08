Нурмагомедов - Порье: обнародованы гонорары бойцов

Новости спорта:Россиянин Хабиб Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 досрочно победил Дастина Порье.

В Абу-Даби состоялся очередной турнир UFC 242, главным событием которого стал бой чемпиона мира в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

Российский боец за этот поединок заработал 6,09 миллиона долларов, 50 тысяч из которых он получил за лучшее выступление вечера. Что касается Порье, то за свое поражение он получил гонорар в размере 290 тысяч долларов.

В со-главном поединке вечера Пол Фелдер победил Эдсона Барбозу, за что заработал 106 тысяч долларов, тогда как бразилец получил 95 тысяч долларов.

Вашему вниманию гонорары остальных бойцов:

Кертис Блейдс - 160 тысяч долларов;

Ислам Махачев - 44 тысячи долларов;

Дэйви Рамос - 16 тысяч долларов;

Зубайра Тухугов - 14 тысяч долларов;

Шамиль Абдурахимов - 22 тысячи долларов;

Майрбек Тайсумов - 22 тысячи долларов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим в третьем раунде. Хабиб защитил титул чемпиона легкого дивизиона второй раз в карьере. В октябре 2018-го он заставил сдаться Конора Макгрегора.