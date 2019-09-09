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ХК Днепр подписал российского игрока

ХК Днепр подписал российского игрока
11:15 Сегодня Телеграф ХК Днепр Фото: ХК Днепр

Новости спорта:Херсонский Днепр подписал защитника Сергея Дорофеева.

Днепр объявил о подписании контракта с 33-летним защитником Сергеем Дорофеевым.

В ноябре 2017 лучший защитник белорусской экстралиги сезона 2016-17 Дорофеев продолжил карьеру в «Арлане» (Казахстан).

До этого он успел провести 8 игр в регулярном чемпионате Беларуси и набрать 3 (0 + 3) очка за «Неман» при показателе полезности +4.

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В своей лучшей регулярке легионер набрал 41 (17 + 24) балл в 39 играх при показателе полезности +32.

В «Арлане» сыграл с ноября по февраль 2018 года (19 игр, 10 + 5), после чего перешел в «Бейбарыс» (Атырау). Подробности соглашения не сообщаются.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, ХК Днепр.
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