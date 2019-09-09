Украинский гандбольный клуб прошел в следующий раунд еврокубка

Новости спорта:Украинский ЗТР без особых проблем прошел представителей Великой Британии.

В первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ украинский ZTR по сумме двух матчей уверенно разобрался с Лондоном. После домашней победы 39:20 ZTR и на выезде сумел обыграть Лондон и выйти во второй раунд.

ГК Лондон (Лондон, Великобритания) - ZTR (Запорожье, Украина) – 14:39 (8:21).

ГК Лондон: Бодо, Боугоуин; Гюнтер (1), Гелин, Гуг (1), Льамасарес (3), Барри (3), Хапенчюс (2); Горген (3), Чиотелис, Пареллада, Данеувиль (1), Ванежу.

ZTR: Деревянкин, Веремчук; Акименко (5), Ганчев (1), Исанчук (1), Ильченко (2), Тильте (7), Артеменко (6); Стрельников, Бурзак (1), Глушак (3), Залевский (7), Константинов (3), Северин (1), Щербак (2);

Во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ ZTR сыграет с македонским Бутелем. Первый матч пройдет 5 или 6 октября в Скопье, ответный – через неделю в Украине.