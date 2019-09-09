Дана Уайт рассказал, что сделает Хабиба великим бойцом

Новости спорта:Дана Уайт считает, что ещё пару выигрышных поединков и Хабиб войдет в историю.

Глава UFC Дана Уайт высказался касательно выступления Хабиба Нурмагомедова в рамках UFC 242, где россиянин защитил титул чемпиона в легком дивизионе против американца Дастина Порье.

"Хабиб смотрелся очень хорошо. Он доминировал, хотя был один эпизод, когда он чуть было не угодил в ту гильотину. Многие из нее так и не смогли бы выбраться.

А Нурмагомедов настолько хорош, что смог перебороть это.

Он особенный. Я думаю, что еще пара-тройка поединков и он станет лучшим бойцом в истории. На протяжении долгого времени он непобедим, да еще и в таком сложном весе", - приводит слова Даны MMAJunkie.