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Евро-2019 по футзалу: Украина U-19 не устояла перед Испанией

Евро-2019 по футзалу: Украина U-19 не устояла перед Испанией
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинские футзалисты проиграли Испании во 2 туре Евро-2019 U-19.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы U-19 по футзалу, который проходит в Латвии, сборная Украины потерпела поражение от испанцев.

Один из фаворитов Евро-2019 - сборная Испании нанесла сборной Украины поражение с разгромным счетом 1:7. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В первом тайме сборная Украины сдерживала соперника, а на 16-й минуте Олег Негела своим точным ударом ответил на ранний гол соперников. Впрочем, Испания еще до перерыва сумела выйти вперед, а во втором тайме забила 5 мячей, оставшихся без ответа. Еще один досадный момент — отсутствие капитана “сине-желтых” Владислава Завертаного, который получил травму в предыдущем матче.

Теперь за выход из группы украинские футзалисты поспорят со сборной Хорватии, которая сегодня обыграла Голландию. Учитывая разницу мячей, для выхода в полуфинал нашей команде необходима только победа.

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Поединок Хорватия U-19 — Украина U-19 состоится в среду, 11 августа, и начнется в 15.00.

Напомним, что все матчи чемпионата Европы проходят на “Арене Рига”. В полуфиналы турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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Сборная Украины, Футзал, Новости футбола, Мини футбол.
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