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Тони Фергюсон: Бой Хабиба и Порье был скучным и однообразным

Тони Фергюсон: Бой Хабиба и Порье был скучным и однообразным
11:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тони Фергюсон не увидел и капли зрелищности в бое Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

Топовый представитель легкого веса UFC Тони Фергюсон, который является главным кандидатом на бой за звание чемпиона с Хабибом Нурмагомедовым, прокомментировал поединок россиянина с Дастином Порье.

"Скучный, однообразный бой. Когда я вижу, как бойцы прижимаются к клетке и совершают мало активных действий, мне кажется, что они портят поединок.

Когда я дрался с Дэнни Кастильо, он делал то же самое. Интересно смотреть, как дерется Хабиб, но мне становится скучно.

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Наш бой с Хабибом должен состояться в декабре. Я люблю соревнования и ненавижу оставаться без дела. Не могу смотреть когда другие соревнуются, проводят бои, меняют весовые категории, а у меня нет поединков. Дайте мне титульный бой в декабре. Дерись или освобождай титул", - сказал Фергюсон.

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Смешанные единоборства, Тони Фергюсон, Дастин Порье, Хаиб Нурмагомедов.
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