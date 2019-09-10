Тони Фергюсон: Бой Хабиба и Порье был скучным и однообразным

Новости спорта:Тони Фергюсон не увидел и капли зрелищности в бое Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

Топовый представитель легкого веса UFC Тони Фергюсон, который является главным кандидатом на бой за звание чемпиона с Хабибом Нурмагомедовым, прокомментировал поединок россиянина с Дастином Порье.

"Скучный, однообразный бой. Когда я вижу, как бойцы прижимаются к клетке и совершают мало активных действий, мне кажется, что они портят поединок.

Когда я дрался с Дэнни Кастильо, он делал то же самое. Интересно смотреть, как дерется Хабиб, но мне становится скучно.

Наш бой с Хабибом должен состояться в декабре. Я люблю соревнования и ненавижу оставаться без дела. Не могу смотреть когда другие соревнуются, проводят бои, меняют весовые категории, а у меня нет поединков. Дайте мне титульный бой в декабре. Дерись или освобождай титул", - сказал Фергюсон.