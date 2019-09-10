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Определилась соперница Свитолиной на старте турнира в Чжэнжоу

Определилась соперница Свитолиной на старте турнира в Чжэнжоу
09:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой

Украинка Элина Свитолина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в рамках 1/8 финала турнира в китайском Чжэнжоу.

Свитолина стартует сразу со второго круга, в то время как Путинцевой пришлось преодолевать первый. В нем 39-я ракетка мира в трех сетах переиграла словенку Тамару Цидансек (6:1, 5:7, 6:1).

Матч между Свитолиной и Путинцевой состоится ранним утром 11 сентября. Старт — 5:00 по киевскому времени.

Свитолина не покидает топ-10 мирового рейтинга уже более двух лет

Напомним, что в новом рейтинге WTA Элина Свитолина сумела подняться в топ-3, а все благодаря успешному выступлению на US Open, где украинка добралась до полуфинала.

Турнир в Чжэнжоу проводится впервые, а финальный поединок будет сыгран в воскресенье, 15 сентября.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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