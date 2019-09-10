ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию: Украина завоевала три медали

Новости спорта:Соревнования проходят в Лондоне до 15 сентября.

Украина отметилась тремя золотыми медалями в первый день чемпионата мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне.

Елизавета Мерешко выиграла золото на дистанции 100 метров брассом в категории SB5. Ближайшую преследовательницу Верену Шотт украинка обошла на 1,79 секунды.

В категории S11 на дистанции 50 метров вольным стилем лучший финальный результат показала Марина Пиддубная — 30,34 секунды.

В свою очередь, Ярослав Денисенко в категории S12 пролыл 100 метров на спине за 59,40 секунды, опередив азербайджанского преследователя Рамана Салея на 1,60 секунды.

Чемпионат мира по плаванию среди людей с ограниченными возможностями в Лондоне продлится до 15 сентября.