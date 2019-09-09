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Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве

Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
12:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта:В киевском Дворце Спорта 21 сентября состоится яркий турнир WWFC 15

21 сентября в Киеве состоится самое ожидаемое событие осени в мире ММА. Во Дворце спорта пройдет турнир WWFC15, который подарит вам невероятные эмоции. 

Нас ожидают: реванш Светланы Гоцык и Магдалены Сормовой, защита Сергея Гузева, бой Горобца и многое другое.

Полный файткард турнира WWFC 15:

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Main Card

Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина)

Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина

Саякбаев Ринат (Киргизстан) – Горобец Кирилл (Украина)

Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Алёна (Украина)

Prelimenary Card

Лима да Силва Элисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)

Мерад Малик (Франция) – Ткешелашвили Давид (Грузия)

Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)

Коридзе Хвича (Грузия) – Велиев Эльнур (Украина)

Лех Александру (Молдова) – Пысанко Александр (Украина)

Маммадов Руслан (Азербайджан) – Полищук Алексей (Украина)

Зубенко Андрей (Украина) – Журакивский Анатолий (Украина)

Инсуратсел Александру (Молдова) – Ламака Егор (Украина)

Лазаревич Едуард (Беларусь) – Лучкив Назар (Украина)

Early Prelims

Баркар Андрей (Украина) – Вознюк Дмитрий (Украина)

Сергеев Максим (Украина) – Матяш Артем (Украина)

Семенцов Владислав (Украина) – Яцко Дмитрий (Украина)

Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.

Напомним, в недавнем интервью Телеграфу Светлана Гоцык рассказала подробности своей подготовки в реваншу с Магдаленой Сормовой.

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MMA, Новости ММА, WWFC 15, WWFC 15 в Киеве.
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