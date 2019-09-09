Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве

21 сентября в Киеве состоится самое ожидаемое событие осени в мире ММА. Во Дворце спорта пройдет турнир WWFC15, который подарит вам невероятные эмоции.
Нас ожидают: реванш Светланы Гоцык и Магдалены Сормовой, защита Сергея Гузева, бой Горобца и многое другое.
Полный файткард турнира WWFC 15:
Main Card
Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина)
Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина
Саякбаев Ринат (Киргизстан) – Горобец Кирилл (Украина)
Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Алёна (Украина)
Prelimenary Card
Лима да Силва Элисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)
Мерад Малик (Франция) – Ткешелашвили Давид (Грузия)
Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)
Коридзе Хвича (Грузия) – Велиев Эльнур (Украина)
Лех Александру (Молдова) – Пысанко Александр (Украина)
Маммадов Руслан (Азербайджан) – Полищук Алексей (Украина)
Зубенко Андрей (Украина) – Журакивский Анатолий (Украина)
Инсуратсел Александру (Молдова) – Ламака Егор (Украина)
Лазаревич Едуард (Беларусь) – Лучкив Назар (Украина)
Early Prelims
Баркар Андрей (Украина) – Вознюк Дмитрий (Украина)
Сергеев Максим (Украина) – Матяш Артем (Украина)
Семенцов Владислав (Украина) – Яцко Дмитрий (Украина)
Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.
Напомним, в недавнем интервью Телеграфу Светлана Гоцык рассказала подробности своей подготовки в реваншу с Магдаленой Сормовой.