Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой

Новости спорта: Боец ММА Светлана Гоцык в интервью "Телеграф Спорту" рассказала о подготовке к вечеру WWFC 15 в Киеве, целях, планах и кумирах.

Светлана Гоцык - 22-летняя экс-чемпионка мира по версии WWFC из Каменского Днепропетровской области, является лучшим ответом любому скептику, который возьмется доказывать, что женщина и единоборства – вещи несовместимые.

Не по годам зрелая и не по габаритам сильная, сама обаятельность и приветливость в повседневной жизни, Светлана в рекордно сжатые сроки смогла сделать то, на что у других угодят годы, а кому-то не удается вовсе. А именно – влюбить в себя требовательную и непостоянную зрительскую аудиторию, которая не прощает слабости и не ведется на красивые обещания, если они впоследствии не подтверждаются делом.

На сегодняшний день, поединки с участием Гоцык – настоящее событие для почитателей смешанных боевых искусств, потому что неизменно под завязку наполнены интригой и зрелищностью.

Света в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорту" рассказала о своем приходе в ММА, целях, планах и предстоящем реванше с Магдаленой Сормовой

Расскажи о начале своего пути в спорте?

В 14 лет я стала заниматься боксом. В бокс я пришла с той целью, что хотела поступить в Суворовское училище — мне там очень нравилась военная форма, оружие. Я долго себя искала — не могла найти, но так как папа у меня военный, я решила пойти по его стопам. Пошла на бокс, чтобы улучшить свои физические кондиции к экзаменам. В итоге поехала на соревнования и так все закрутилось, что я поняла — Суворовское училище подождет. Три года я позанималась боксом и стала КМС. А потом поняла, что это какой-то тупик: ничего не получаю, адреналина нет, никаких соревнований и спонсирования — тоже нет. Я решила, что надо идти в ММА. В тот момент ММА еще плохо развивался, но в 2014 году я таки пошла в этот спорт. Вот так все и закрутилось.

Сложно дался переход из бокса в ММА?

Сложно было в том плане, что была борьба, была техника ног, которая мне очень тяжело давалась. Единственное, у меня был большой «+», в том что у меня были «руки» поставлены от бокса и физическая подготовка. Нас тренер очень сильно гонял (кроссы разные), но я бывало оставалась и на тренировку со старшей группой по ММА. Благодаря моей «физухе» я очень быстро сумела наверстать и борьбу, и ноги. Но в принципе — да, тяжело.

Вспомни свой профессиональный дебют в ММА, что было сложнее всего?

Дебютировала я в 2014 году, спустя пару месяцев тренировок я уже вышла в октагон. На том бое присутствовал мой тренер по боксу. Я из боксу ушла нормально, никаких конфликтов с ним не было, но все равно был страх — правильно ли я поступила, перейдя в ММА. Когда я вышла первый раз в октагон был страх не оправдать своих ожиданий. Я тогда победила болевым на руку, «не руками», а именно борьбой. Тогда и поняла, что сделала правильный выбор и нужно идти дальше.

Контракт с WWFC. Какие прерогативы в себя включает данное соглашения лично для тебя? На каких условиях он подписан?

Я контракт уже переподписывала, как раз в 2018 году еще на 3 года. Их требования, что я должна в год проводить не менее 2-х боев. Оплачиваться проезд, проживания, питания — в период подготовки к бою. Также есть спортивное питание, диетолог, еще недавно ездила на сборы в Дубай, в рамках подготовки к реваншу. Данная организация поддерживает своих спортсменов, в том числе и меня. Неделю назад у нас была фотосессия, посвященная реваншу с Сормовой. Женский ММА очень плохо развивается в Украина, а они стараются как могут, для его продвижения.

В недавнем интервью «Телеграфу» Денис Перч сказал: «WWFC — хорошая школа спорта и бизнеса». Можно ли сказать, что ты, попав в WWFC выросла как «продукт» и чему-то научилась в бизнес-плане?

Честно я бы не сказала, что я яркая в этом плане. Иногда сама себе задаю вопрос: «Блин, чего мне не хватает? Я настолько добрая и скромная, а все ожидают от меня чего-то такого дерзкого — у меня этого нет, я не умею так делать». Мне кажется, что я какая-то скучная, но в то же время я остаюсь такая, какая есть и люди сами ко мне располагаются...Даже не понимаю, как это происходит. Тем более, у меня еще появилось прозвище «Феникс» и я уже начала думать: надо какой-то татуаж и прочее. А в плане бизнеса — не знаю, я просто живу этим спортом, делаю то, что люблю, а там…. Честно, я даже не ради денег выступаю, понятное дело это очень приятное дополнение, но у меня совсем другие цели.

Ты из тех людей которые привыкли доказывать все делом, а не пустыми словами…

Да, я просто выхожу в октагон и стараюсь победить себя — не соперника, а себя, потому что у меня куча слабых мест: и в голове, и в физическом плане. Каждый день, когда я иду на тренировку есть какие-то преграды, которые нужно ломать в себе.

«Птаха Фенікс»: от куда взялось такое прозвище?

Как раз WWFC сказали, что мне нужно прозвище: «подумай!». Это появилось после боя с Самантой Жан-Француа, когда я взяла титул. Мы с мужем думали-думали….Я не могла сама себе придумать и говорю: тебе будет проще — ты со мной живешь, ты меня тренируешь. В итоге он пришел к тому, что я «Феникс, потому, что я могу себя загнать в такие рамки, могу себя на тренировках до конца «убить». Я себя постоянно «убиваю», а потом возрождаюсь. Сама себе говорю: «у тебя стойка плохая, у тебя кардио плохое» и сама себя этим добиваю (смеется). А потом начинаю над этим работать и вижу результат и возрождаюсь. Вот потому и «Феникс».

WWFC 15: Реванш Гоцык — Сормова, как один из главных боев вечера

Ты уже упоминала о своем предстоящем реванше с Сормовой. Расскажи о подготовке в вечеру WWFC 15 в Киеве.

Честно, я к этому готовлюсь уже год (смеется). Я должна была драться с ней еще когда дралась с казашкой, но так получилось — не дали реванш, надо было провести еще 2 боя, и я с ними согласилась, что это правильно. Я же говорю, готова уже давным-давно и сейчас у меня такая подготовка…..Я, наверное, никогда ни к кому так не готовилась, потому что я проиграла тот бой. Я никогда не отдавала соперницам досрочную победу, а тут так случилось. Я тогда вышла… это была не я, и решила, что к реваншу я подготовлюсь со всех сторон: борьба, стойка, тренировки в бассейне, также добавила медитации перед тренировками. Постараюсь показать все в октагоне!

Расскажи о своей диете во время подготовки к бою

У меня есть диетолог. Я обычно кушаю-кушаю так как мне удобно, но иногда я не восстанавливаюсь, между тренировками — это плохо, все зависит от еды тоже. Сейчас же я четко соблюдаю «питание». Сейчас мой вес составляет 55 кг, можно 3 килограмма согнать и я уже выхожу на бой — я уже готова.

Сейчас многие бойцы и боксеры практикуют «Сушку» перед боями, иногда доходят даже до изнеможений…

Со мной такое тоже было, я «гоняла» 8 килограмм — это была катастрофа, но я это сделала. Изначально нужно следить нужно следить за своим питанием, а это занимает очень много времени. Сейчас я начала внимательней за этим смотреть и легко могу согнать вес, который мне нужен. В бою это все равно не пройдет не замеченным, все оно покажет, насколько ты хорошо восстанавливаешься.

Какие у тебя дальнейшие цели, хотела бы подписать контракт с UFC?

Конечно хотела бы, мне кажется каждый боец туда хочет. Это вершила, я бы очень хотела подписать этот контракт в будущем и испытать свои силы там. Было бы интересно.

У тебя есть какие-то кумиры в ММА?

Мне нравиться, как работает боец Клаудиа Гаделья — она мне нравиться своим стилем. Крис Сайборг — тоже мне нравиться.

Клаудиа Гаделья и Крис Сайборг

Если бы у тебя была возможность провести 24 часа с любой знаменитостью, кого бы ты выбрала?

(Думает…) Может быть Майк Тайсон, да, да!

Напомним, Майк Тайсон недавно стал амбассадором компании Пари-матч и посетил Киев, где имел встречу с журналистами.

Благодарим Светлану за откровенное и интересное интервью, желаем и дальше радовать нас своими яркими выступлениями в октагоне.