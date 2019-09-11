Юлия Левченко установила рекорд карьеры (Видео)

Новости спорта:На легкоатлетической встрече Европа - США украинка Юлия Левченко установила личный рекорд.

В Минске завершилась легкоатлетическая встреча Европа - США. Команды соревновались в 37 видах.

Победу одержала сборная Европы, представители Старого Света набрали 724,5 очков, а США только 601,5. Огромную лепту в итоговую победу внесла украинка Юлия Левченко.

21-летняя Левченко выиграла золотую медаль в прыжках в высоту.

Украинка показала результат 2,02 метра. Стоит отметить, это её личный рекорд. К слову, этот результат третий среди всех показателей сезона.

Юлия на 4 сантиметра обогнала соотечественницу Ирину Геращенко, которая с показателем 1,98 метра взяла серебро.

Это не единственный успех украинских спортсменов в этой встрече. Марина Бех-Романчук заняла второе место в прыжках в длину, Анна Рыжыкова была лучше всех в беге на 400 метров с барьерами, а Ольга Ляховая на финиш прибежала второй в беге на 800 метров.