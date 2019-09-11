Макгрегор ответил на вызов Порье

Новости спорта:Ирландский боец быстро отреагировал на вызов Порье прямо под его сообщением.

Бывший чемпион в легком весе UFC Конор Макгрегор решил ответить Дастину Порье.

Американский боец вызвал ирландца на реваншный поединок, подумав, что это лучший вариант для обоих спортсменов. Однако Конор решил быстро напомнить, чем завершился их прошлый бой.

"Я победил тебя за полторы минуты, парень. Тебе нужно уважать меня больше. Макгрегор не следующий. Тварь, Макгрегор будет всегда! Он будет целью всегда! Скажи это сейчас и я начну думать о бое", - отметил Конор в Twitter под сообщением Дастина.

Заметим, что в первый поединок между бойцами состоялся в 2014 году и проходил он в рамках полулегкого дивизиона. Тогда Конор добыл победу техническим нокаутом в первом раунде.