Тренер ХК Донбасс рассказал, как проходит подготовка к Континентальному кубку

Новости спорта:Сергей Витер, главный тренер ХК Донбасс, поведал как проходит подготовка к старту УХЛ и Континентального Кубка.

Главный тренер ХК Донбасс Сергей Витер подвел итог предсезонному турниру Donbass Open Cup-2019, в котором донецкий клуб смог вернуть себе чемпионский титул.

"То, что мы выиграли, в этом я был уверен еще перед игрой – не буду этого скрывать, потому что мы неплохо готовы. Мы готовились к тому, чтобы провести три сложные и серьезные игры подряд.

Наши вратари – и Горячевских, и Дьяченко – оба молодцы. Не хочу их сильно хвалить, ведь они на работе. Для этого они и в Донбассе, чтобы эти шайбы ловить. Мы довольны их игрой, но будем стараться сделать ее еще лучше. Нужно чтобы оборона действовала чуть получше, чтобы вратарям было полегче.

От этого турнира всегда зависит уверенность в дальнейшем. На таких турнирах, когда три игры подряд, идет сплочение коллектива, когда ребята бьются друг за друга. Мы довольны тем, как мы провели турнир, довольны игрой всех хоккеистов, всех линий.

Аналогии с Континентальным кубком? Скажу так: ничего пока сравнивать не хочу, готовимся к 14 сентября [старт сезона УХЛ], а что будет дальше… скажу одно: мы будем готовы к Континентальному кубку еще лучше».