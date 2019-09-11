Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Тренер ХК Донбасс рассказал, как проходит подготовка к Континентальному кубку

Тренер ХК Донбасс рассказал, как проходит подготовка к Континентальному кубку
14:15 Сегодня Телеграф ХК Донбасс Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:Сергей Витер, главный тренер ХК Донбасс, поведал как проходит подготовка к старту УХЛ и Континентального Кубка.

Главный тренер ХК Донбасс Сергей Витер подвел итог предсезонному турниру Donbass Open Cup-2019, в котором донецкий клуб смог вернуть себе чемпионский титул.

"То, что мы выиграли, в этом я был уверен еще перед игрой – не буду этого скрывать, потому что мы неплохо готовы. Мы готовились к тому, чтобы провести три сложные и серьезные игры подряд.

Наши вратари – и Горячевских, и Дьяченко – оба молодцы. Не хочу их сильно хвалить, ведь они на работе. Для этого они и в Донбассе, чтобы эти шайбы ловить. Мы довольны их игрой, но будем стараться сделать ее еще лучше. Нужно чтобы оборона действовала чуть получше, чтобы вратарям было полегче.

ХК Днепр подписал двоих легионеров

От этого турнира всегда зависит уверенность в дальнейшем. На таких турнирах, когда три игры подряд, идет сплочение коллектива, когда ребята бьются друг за друга. Мы довольны тем, как мы провели турнир, довольны игрой всех хоккеистов, всех линий.

Аналогии с Континентальным кубком? Скажу так: ничего пока сравнивать не хочу, готовимся к 14 сентября [старт сезона УХЛ], а что будет дальше… скажу одно: мы будем готовы к Континентальному кубку еще лучше».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, Богдан Дьяченко, Степан Горячевских.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
03 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
04 Экс-первая ракетка мира сенсационно вылетела из турнира в Китае
05 Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь