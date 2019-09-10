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ХК Днепр усилился двумя россиянами

ХК Днепр усилился двумя россиянами
13:43 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта:Херсонский Днепр продолжает комплектацию состава к новому сезону УХЛ.

Клубы Украинской хоккейной лиги продолжают комплектование составов. Как сообщило руководство ХК Днепр», в новом сезоне выступления в составе херсонской команды продолжат защитники Кирилл Белоусов и Илья Декало.

В сезоне 2016/17 оба хоккеиста также выступали в Кривбассе, с которым выиграли бронзовые медали чемпионата Украинской хоккейной лиги.

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Воспитанник челябинского Мечела Кирилл Белоусов в минувшем сезоне провёл 42 матча в составе Днепра, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности +8.

Ранее 26-летний защитник также играл в МХЛ-Б в составе Стальных Львов, Беркутов Кубани и МХК Зеленоград, провёл 5 матчей в ВХЛ и 45 – в ВХЛ-Б за Мечел-2 и Алтай.

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Илья Декало большую часть карьеры провёл в МХЛ, выступая в Мытищинских Атлантах, Молодой Гвардии и питерском МХК Динамо – за 5 сезонов защитник сыграл 247 матчей и набрал 55 (22+33) очков при показателе полезности +20. После сезона в четвёртой лиге Финляндии Илья Декало перебрался в Витязь, а оттуда – в Кривбасс.

Всего в чемпионатах Украины хоккеист провёл 85 матчей, набрав 32 (10+22) очка при показателе полезности +10.

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Хоккей, ФХУ, УХЛ, ХК Днепр, ХК Кривбас.
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