Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов вероятнее всего следующий поединок не против американца Тони Фергюсона.

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.

«Всем плевать, чего хочет Фергюсон. Насколько мне известно, Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба. Это то, чего я хочу. Тони не получит того, что хочет. Случится то, чего захочет Хабиб. Если он скажет мне, что хочет боя с Сен-Пьером, то так и будет. Жорж — мой друг, я знаю, что он хотел бы этого боя. Это будет поединок за звание величайшего бойца в истории», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Ранее Нурмагомедов заявил, что согласится на бой с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Сен-Пьером только в лёгкой весовой категории. В таком случае на кону поединка будет стоять чемпионский пояс Нурмагомедова.