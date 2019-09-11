Фергюсон: Вижу много дыр в защите Хабиба

Новости спорта:Тони Фергюсон верит, что сможет одолеть Хабиба Нурмагомедова.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что понимает, как победить Хабиба Нурмагомедова, но признал, что к возможному бою с ним россиянин может ещё прибавить.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, проведя удушающий приём в третьем раунде поединка с американцем Дастином Порье.

Одним из следующих возможных соперников российского бойца считается Фергюсон — планы провести бой Хабиба и Тони уже несколько раз срывались.

"Я вижу много дыр в его стиле. Но у него высококлассная команда, и они, конечно, понимают, что с этим делать.

Они подумают и постараются залатать эти дыры, и в следующем бое выйдет один из лучших Хабибов, которых когда-либо видели», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Победа над Порье не позволила Нурмагомедову выйти в лидеры сводного зачёта UFC вне зависимости от веса. На первой строчке по-прежнему располагается чемпион организации в тяжёлом весе Джон Джонс.