Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Фергюсон: Вижу много дыр в защите Хабиба

Фергюсон: Вижу много дыр в защите Хабиба
15:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тони Фергюсон верит, что сможет одолеть Хабиба Нурмагомедова.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что понимает, как победить Хабиба Нурмагомедова, но признал, что к возможному бою с ним россиянин может ещё прибавить.

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, проведя удушающий приём в третьем раунде поединка с американцем Дастином Порье.

Одним из следующих возможных соперников российского бойца считается Фергюсон — планы провести бой Хабиба и Тони уже несколько раз срывались.

Макгрегор ответил на вызов Порье

 "Я вижу много дыр в его стиле. Но у него высококлассная команда, и они, конечно, понимают, что с этим делать.

Юлия Левченко установила рекорд карьеры

Они подумают и постараются залатать эти дыры, и в следующем бое выйдет один из лучших Хабибов, которых когда-либо видели», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Победа над Порье не позволила Нурмагомедову выйти в лидеры сводного зачёта UFC вне зависимости от веса. На первой строчке по-прежнему располагается чемпион организации в тяжёлом весе Джон Джонс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смешанные единоборства, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
03 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
04 Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга
05 Экс-первая ракетка мира сенсационно вылетела из турнира в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь