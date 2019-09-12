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Четверг, 12.09.2019
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Хабиб сравнил Макгрегора и Порье

Хабиб сравнил Макгрегора и Порье
08:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Россиянин вернулся в Дагестан после триумфа в Абу-Даби.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 и дал комментарии касательно результата поединка и умений своего соперника.

Российский боец заявил, что Порье для него оказался более сильным оппонентом, чем бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

"Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Еще перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор", - сказал Нурмагомедов.

Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон

Напомним, ранее Порье заявил, что хотел бы провести реванш с Макгрегором. Следующим соперником Хабиба, вероятно, станет Тони Фергюсон.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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