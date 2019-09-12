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Левченко: Хочу сказать спасибо Минску за такой теплый прием

Левченко: Хочу сказать спасибо Минску за такой теплый прием
08:55 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Украинка поделилась впечатлениями после победы на турнире в Беларуси.

Украинка высотница Юлия Левченко выиграла соревнования в своей дисциплине в матчевой встрече Европы против США. Украинка заявила, что теперь ей предстоит подготовка к чемпионату мира в Дохе:

"Как ни странно, сейчас я чувствую только спокойствие. Была очень теплая атмосфера, здесь собралось много болельщиков, все трибуны были заполнены. И конечно, это прибавило мне сил продолжать и не сдаваться. Хочу сказать спасибо Минску за такой теплый прием. Я счастлива, что мы принесли много баллов команде, все девушки в нашей команде сильные и прекрасные спортсмены. Здесь было приятно соревноваться с ними, все были как близкие друзья.

Я люблю каждый день своей жизни. Всем молодым спортсменам я желаю быть целеустремленными, никогда не сдаваться! Важно иметь кумира, стараться быть похожим, но всегда оставаться самим собой. Никогда не теряйте веры в себя.

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Вскоре я еду в Доху. Это будет новый старт, новый путь и, конечно, новые результаты. Надеюсь, что все пойдет наилучшим образом. Спасибо за все, Минск".

Напомним, Анна Ярощук-Рыжикова выиграла забег на 400 метров с барьерами в Минске. Соперница украинки упала на последнем барьере.

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Легкая атлетика, Минск, Юлия Левченко.
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