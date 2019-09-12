Стали известны все обладатели прямых путевок на Олимпиаду-2020

Новости спорта:На главный баскетбольный турнир отобралось 5 команд.

В Пекине продолжается чемпионат мира по баскетболу 2019. Кроме медалей на мировом первенстве определяют обладателей прямых путевок на Олимпийские игры 2020 в Токио.

10 и 11 сентября были сыграны четвертьфинальные матчи, по итогам которых стали известны все команды, которые напрямую вышли на Олимпиаду.

От Европы прямые путевки получили две команды - Франция и Испания. Французы в полуфинале ЧМ обыграли сборную США, а испанцы оказались сильнее Польши.

Ранее прямые путевки заработали сборные Австралии, Ирана, Аргентины, США и Нигерии. Команда Японии сыграет на Олимпиаде на правах страны, принимающей турнир.

Еще четыре места на Олимпийских играх будут разыграны в квалификационном турнире.

Напомним, что действующим олимпийским чемпионом по баскетболу является сборная США.