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Четверг, 12.09.2019
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Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая по биатлону

Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая по биатлону
13:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легенды мирового биатлона будут готовить китайцев к домашней Олимпиаде-2022.

Дарья Домрачева для НОК Беларуси официально подтвердила, что вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом трудоустроилась в Федерации биатлона Китая.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - заявил Бьорндален.

"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", - отметила Домрачева.

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Бьорндален и Домрачева на двоих 12 раз становились победителями Олимпийских игр. Также в коллекции звездной биатлонной семьи свыше 100 побед на этапах Кубка мира.

Домрачевой и Бьорндалену будет непросто поднять китайский биатлон на конкурентный уровень. Достаточно отметить, что в сезоне 2018-2019 в общем зачете Кубка мира не оказалось ни одного представителя Китая.

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Биатлон, Дарья Домрачева, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
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