Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая по биатлону

Новости спорта:Легенды мирового биатлона будут готовить китайцев к домашней Олимпиаде-2022.

Дарья Домрачева для НОК Беларуси официально подтвердила, что вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом трудоустроилась в Федерации биатлона Китая.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - заявил Бьорндален.

"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", - отметила Домрачева.

Бьорндален и Домрачева на двоих 12 раз становились победителями Олимпийских игр. Также в коллекции звездной биатлонной семьи свыше 100 побед на этапах Кубка мира.

Домрачевой и Бьорндалену будет непросто поднять китайский биатлон на конкурентный уровень. Достаточно отметить, что в сезоне 2018-2019 в общем зачете Кубка мира не оказалось ни одного представителя Китая.