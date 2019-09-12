Чемпион Bellator бросил вызов Нумагомедову

Новости спорта:Патрисио Фрейре нашел изъяны в стиле российского чемпиона.

Чемпион Bellator в полулегком и легком весе Патрисио Фрейре порассуждал о возможном поединке против обладателя титула UFC в легкой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб очень крепкий парень, также феноменальный борец и самбист, но он не уверено себя чувствует в стойке, так что я мог бы поймать его ударом. Нет ничего невозможного. Я думаю, что он непростой соперник, 28-0, однако другой боец из Рио-Гранде-де-Норте, по имени Глейсон Тибау, дал ему очень тяжелый бой, поэтому я считаю, что есть способ его побить. Я уверен, что мы можем это сделать. Если мой кулак долетает до цели, то для противника зачастую все кончено.

Он дерется по одной и той же схеме с самого своего первого боя. Он прижимает своих соперников к сетке, двигается, а затем бросается в ноги. И при этом никто не пробовал... Может быть, кто-то и пытался пробить коленом, но я не припомню ни одного бойца, кому бы удалось приблизиться к нокауту. Яквинта провел очень неплохой поединок с Хабибом; он отлично двигался на ногах, но при этом не правильно сокращал дистанцию. Мне кажется, что я бы мог разрывать дистанцию гораздо лучше», - сказал Фрейре.

Напомним, в мае 2019 года Фрейре завоевал второй титул в Bellator, одолев Майкла Чендлера. Хабиб Нурмагомедов 7 сентября защитил свой титул в бою с Дастином Порье.