Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

ХК Донбасс заявился на сезон УХЛ: состав

ХК Донбасс заявился на сезон УХЛ: состав
15:16 Сегодня Телеграф ХК Донбасс

Новости спорта:Новый сезон УХЛ стартует 14 сентября.

Чемпион Украины донецкий «Донбасс» сформировал и подал заявку на новый сезон УХЛ, в которую вошли 27 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Богдан Дьяченко, Александр Качула, Степан Горячевских (Беларусь)

Защитники: Андрей Григорьев, Дмитрий Игнатенко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Кирилл Жовнир, Максим Каменьков (Беларусь), Юрий Сильницкий (Россия), Владимир Романенко, Клэй Уилсон (США), Александр Яковлев (Россия)

Тренер ХК Донбасс рассказал, как проходит подготовка к Континентальному кубку

Нападающие: Вадим Мазур, Виктор Захаров, Илья Коренчук (Беларусь), Сергей Кузьмик, Денис Мостовой, Александр Костиков, Иван Рыбчик (Беларусь), Максим Разумов, Севастьян Карпенко, Евгений Белухин, Евгений Никифоров (Россия), Артем Пуголовкин (Россия), Виталий Кирющенков (Беларусь), Виталий Лялька, Даниил Шабаров (Россия)

Главный тренер команды – Сергей Витер, ассистенты главного тренера – Игорь Чибирев, Игорь Кугут и Евгений Бруль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости хоккея, УХЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь