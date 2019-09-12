ХК Донбасс заявился на сезон УХЛ: состав

Новости спорта:Новый сезон УХЛ стартует 14 сентября.

Чемпион Украины донецкий «Донбасс» сформировал и подал заявку на новый сезон УХЛ, в которую вошли 27 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Богдан Дьяченко, Александр Качула, Степан Горячевских (Беларусь)

Защитники: Андрей Григорьев, Дмитрий Игнатенко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Кирилл Жовнир, Максим Каменьков (Беларусь), Юрий Сильницкий (Россия), Владимир Романенко, Клэй Уилсон (США), Александр Яковлев (Россия)

Нападающие: Вадим Мазур, Виктор Захаров, Илья Коренчук (Беларусь), Сергей Кузьмик, Денис Мостовой, Александр Костиков, Иван Рыбчик (Беларусь), Максим Разумов, Севастьян Карпенко, Евгений Белухин, Евгений Никифоров (Россия), Артем Пуголовкин (Россия), Виталий Кирющенков (Беларусь), Виталий Лялька, Даниил Шабаров (Россия)

Главный тренер команды – Сергей Витер, ассистенты главного тренера – Игорь Чибирев, Игорь Кугут и Евгений Бруль.