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UFC Fight Night 158: результаты взвешивания (Видео)

UFC Fight Night 158: результаты взвешивания (Видео)
10:13 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:14 сентября в Канаде состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. За день до боя бойцы прошли официальную процедуру взвешивания.

В пятницу в Ванкувере состоялась процедура взвешивания бойцов перед турниром UFC Fight Night 158, где в главном бою Джастин Гэтжи встретится с Дональдом Серроне. Оба успешно прошли взвешивание, показав на весах одинаковый вес 155,5 фунта.

Бразилец Гловер Тейшейра (204,5 фунта) оказался на один фунт легче Никиты Крылова. Миша Циркунов показал 205,5 фунта, его соперник Джимми Крут — 205 фунтов. Марчин Тыбура показал вес очень близкий к границе тяжелой весовой категории — 257,5 фунта, его соперник Аугусто Сакаи — 258 фунтов.

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Из всех бойцов турнира провалил взвешивание только боец полусредней весовой категории Майкл Перейра (172 фунта), его соперник Тристан Коннели — 169,5 фунтов. Перейра будет ошрафован на 20% гонорара в пользу соперника.

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Все по теме:

Видео, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Ванкувер, UFC Fight Night 158.
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