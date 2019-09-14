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Магомедшарипов снялся с турнира UFC on ESPN 6

Магомедшарипов снялся с турнира UFC on ESPN 6
11:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:О причинах, которые вынудили российского бойца сняться с турнира, пока не сообщается.

18 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 6. В соглавном событии вечера должен был выступить российский полулегковес, пятый номер рейтинга UFC Забит Магомедшарипов. Предполагалось, что его соперником станет Келвин Каттар, занимающий 11-е место в дивизионе.

Но Забит вынужден был сняться с турнира, сообщает MMA Fighting. О причинах, приведших к такому развитию событий, пока не сообщается. Но известно, что следующий поединок россиянина, вероятнее всего, переносится ненадолго.

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Забит Магомедшарипов провёл предыдущий поединок в марте 2019 года. Тогда он победил Джереми Стивенса. Всего в UFC на его счету пять поединков, все они были для него успешными.

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MMA, UFC, Новости ММА, Забит Магомедшарипов, UFC on ESPN 6.
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