Благородный поступок Нурмагомедова после боя с Порье

Фонд Дастина Порье получил перечисление от Хабиба Нурмагомедова и поблагодарил его в своем твиттере: «Спасибо Хабибу Нурмагомедову за щедрое пожертвование фонду The Good Fight и за то, что он является человеком слова. Твой вклад поможет очень многим людям!»

Напомним, что чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 обменялся футболками с Дастином и пообещал продать на аукционе футболку Порье, а средства перевести в благотворительный фонд Порье. Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов два дня назад сообщил о том, что футболка «продана очень дорого».

Thank you @TeamKhabib for your generous donation to The Good Fight and for being a man of your word. Your contribution is going to help so many people!#champion pic.twitter.com/TUA0CVVoW8

— The Good Fight Foundation (@TheGoodFightFDN) September 13, 2019