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Экс-чемпион UFC вызвал на бой Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC вызвал на бой Нурмагомедова
07:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли намерен провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли признался, что хотел бы получить поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу провести бой с Хабибом. У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Таких соперников, как он, мало. Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат. У него есть пара боёв, которые имеют смысл в лёгком весе, но ему тяжело укладываться в лимит. Ему не обязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов снизить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов», — приводит слова Тайрона Вудли TMZ.

Благородный поступок Нурмагомедова после боя с Порье

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов провёл вторую успешную защиту чемпионского пояса, победив Дастина Порье удушающим приёмом.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Тайрон Вудли, Смешанные единобортсва.
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