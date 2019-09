Поединок в рамках турнира UFC Fight Night 158 между американскими бойцами Дональдом Серроне и Джастином Гэтжи завершился победой второго бойца.

Уже в конце первого раунда судья вынужден был зафиксировать победу нокаутом американца Джастина Гэтжи.

JUSTIN GAETHJE TKOs DONALD CERRONE IN THE FIRST ROUND!!!! pic.twitter.com/x8tAGrboMK

