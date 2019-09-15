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Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

Тейшейра - Крылов. Видео боя

Тейшейра - Крылов. Видео боя
08:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть полное видео боя UFC Fight Night 158 Гловер Тейшейра - Никита Крылов.

В Ванкувере, на "Роджерс Арена", завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158.

Украинский боец Никита Крылов проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Бой продлился все 3 раунда и судьи отдали победу Тейшейре раздельным решением 28-29, 29-28, 29-28.

Гэтжи - Серроне. Видео боя

Видео боя Гловер Тейшейра - Никита Крылов:

Основной кард

Джастин Гэтжи — Дональд Серроне — победа Гэтжи техническим нокаутом в первом раунде.

Тодд Даффи — Джефф Хью- — бой признан несостоявшимся.

Тристан Коннелли — Мичел Перейра — победа Коннелли единогласным решением судей.

Юрайя Холл — Антонио Карлос Джуниор — победа Холла раздельным решением судей.

Миша Цыркунов — Джим Крют — победа Цыркунова удушающим приёмом в первом раунде.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Никита Крылов, UFC Fight Night 158, Гловер Тейшейра - Никита Крылов, Гловер Тейшейра, Тейшейра - Крылов.
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