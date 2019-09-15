Тейшейра - Крылов. Видео боя

В Ванкувере, на "Роджерс Арена", завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158.
Украинский боец Никита Крылов проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Бой продлился все 3 раунда и судьи отдали победу Тейшейре раздельным решением 28-29, 29-28, 29-28.
Видео боя Гловер Тейшейра - Никита Крылов:
Основной кард
Джастин Гэтжи — Дональд Серроне — победа Гэтжи техническим нокаутом в первом раунде.
Тодд Даффи — Джефф Хью- — бой признан несостоявшимся.
Тристан Коннелли — Мичел Перейра — победа Коннелли единогласным решением судей.
Юрайя Холл — Антонио Карлос Джуниор — победа Холла раздельным решением судей.
Миша Цыркунов — Джим Крют — победа Цыркунова удушающим приёмом в первом раунде.