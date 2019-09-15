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"Конор Макгрегор в отставке": Гэтжи вызвал на бой другого бойца

"Конор Макгрегор в отставке": Гэтжи вызвал на бой другого бойца
09:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джастин Гэтжи хочет драться с победителем боя Хабиб – Фергюсон.

Боец смешанного стиля Джастин Гэтжи после досрочной победы над Дональдом Серроне на UFC Fight Night 158, прошедшем в Ванкувере на «Роджерс Арене», заявил о желании сразиться чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор Макгрегор в отставке. Я хочу драться с реальными бойцами. Хочу драться с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон», – приводит слова Гэтжи ESPN.

Помимо боя Гэтжи-Серроне, в основном карде состоялись следующие поединки:

Никита Крылов в полутяжелой весовой категории проиграл 39-летнему бразильцу Гловеру Тейшейре раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29),

Тристан Коннели (14-6) в полусреднем весе победил Мичела Перрейру (23-10) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27),

Миша Циркунов (15-5) досрочно выиграл у Джими Крута (10-1) в полутяжелой весовой категории,

Гэтжи - Серроне. Видео боя

Юрайа Холл (15-9) в среднем весе победил Антонио Карлоса Джуниора (10-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

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MMA, UFC, Новости спорта, Джастин Гэтжи, Дональд Серроне.
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