Беленюк прошел в полуфинал Чемпионата мира

Новости спорта:Спортсмен из Украины Жан Беленюк уверенно шагает к золоту Чемпионата мира.

Украинский борец Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) вышел в 1/2 финала.

28-летний спортсмен в четвертьфинале справился с беларусом Николаем Стадубом, а до этого победил Дениса Кудлу из Германии. Напомним, на текущем мировом первенстве по борьбе Беленюк выступает в весовой категории до 87 килограмм.

В конце июня Беленюк завоевал золото на Европейских играх-2019 в Минске. После Олимпиады в Токио серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро планирует завершить спортивную карьеру.

Недавно Беленюк стал народным депутатом Украины от партии Слуга Народа.

Чемпионат мира по борьбе начался вчера и продлится до 22 сентября в Нур-Султане. На турнире будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.