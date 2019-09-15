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Беленюк прошел в полуфинал Чемпионата мира

Беленюк прошел в полуфинал Чемпионата мира
14:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсмен из Украины Жан Беленюк уверенно шагает к золоту Чемпионата мира.

Украинский борец Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) вышел в 1/2 финала.

28-летний спортсмен в четвертьфинале справился с беларусом Николаем Стадубом, а до этого победил Дениса Кудлу из Германии. Напомним, на текущем мировом первенстве по борьбе Беленюк выступает в весовой категории до 87 килограмм.

В конце июня Беленюк завоевал золото на Европейских играх-2019 в Минске. После Олимпиады в Токио серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро планирует завершить спортивную карьеру.

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Недавно Беленюк стал народным депутатом Украины от партии Слуга Народа.

Чемпионат мира по борьбе начался вчера и продлится до 22 сентября в Нур-Султане. На турнире будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Все по теме:

Вольная борьба, Греко-римская борьба, Новости спорта, Чемпионат мира по борьбе, Жан Беленюк.
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