Не Роналду, и не Месси: назван самый сильный футболист FIFA 20

Нападающий английского Уикомба Адебайо Акинфенва стал самым сильным футболистом в FIFA 20.

Его общий показатель рейтинга равен всего 65, однако сила футболиста - 97. Также, стоит отметить, что 37-летнего игрока не наделили хорошими статами, а значит его карточка в игре будет неиграбельна.

За Акинфенвой расположились сразу трое футболистов: Мораес Весли (Астон Вилла), Калиду Кулибали (Наполи) и Ромелу Лукаку (Интер). Их показатели силы равны 95.

New FIFA... Same strongest player!

Adebayo Akinfenwa retains his status as the strongest player on FIFA 20! #BeastMode pic.twitter.com/pu8EbMjalX

— Soccer AM (@SoccerAM) 11 сентября 2019 г.