Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)

Во втором тайме Тайсон оказался на газоне после столкновения с игроком Зари, а защитник Шахтера Имаили на скорости коленом случайно ударил бразильца в голову, после чего тот потерял сознание.
В итоге Тайсон покинул поле на носилках, а его заменил Монор Соломон.
Пока неизвестно, насколько травма бразильца оказалась тяжелой и сможет ли он сыграть на следующей неделе в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити.
В матче седьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер одержал волевую победу над Зарей со счетом 4:3.