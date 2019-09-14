Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон не смог завершить матч седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Во втором тайме Тайсон оказался на газоне после столкновения с игроком Зари, а защитник Шахтера Имаили на скорости коленом случайно ударил бразильца в голову, после чего тот потерял сознание.

В итоге Тайсон покинул поле на носилках, а его заменил Монор Соломон.

Пока неизвестно, насколько травма бразильца оказалась тяжелой и сможет ли он сыграть на следующей неделе в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

В матче седьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер одержал волевую победу над Зарей со счетом 4:3.