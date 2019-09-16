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Гандбол. Мотор крупно уступил в первом матче Лиги чемпионов

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Гандбол. Мотор крупно уступил в первом матче Лиги чемпионов
07:46 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов оказался откровенно неудачным для украинского "Мотора".

Первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов оказался откровенно неудачным для украинского «Мотора». Команда Николая Степанца на выезде крупно проиграла венгерскому «Веспрему» - финалисту прошлого розыгрыша.

Возможно, у запорожцев был шанс в этом поединке, но они его не использовали, не забивая с убойных позиций в первом тайме и в начале второго. Дальше командная игра гостей совсем расклеилась и «Веспрем» благодаря легким голам с быстрых переходов нарастил свое преимущество до разгромного.

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«Веспрем» (Венгрия) – «Мотор» (Украина) – 40:28 (17:13)

«Веспрем»: Штербик (15/41; 37%), Цупара; Манасков (5), Яхия (2), Мораес Феррейра (1), Теннесен (6), Гайич (6), Нильссон (2), Маргуч (3), Лауге Шмидт (4), Штрлек (2), Благотиншек (1/2), Ненадич (3), Маэ (2), Лекай, Борозан (3).

«Мотор»: Киреев (11/39; 28%), Комок (1/13; 8%); Вуйович (4), Кубатко (1), Бабичев (3), Малашинскас (6), Пуховский (6), Денисов, Дорощук (3), Кравченко (1), Донцов (1), Яанимаа (1), Гурковский (1), Жуков, Кус, Сорока (1).

Во втором туре «Мотор» сыграет также на выезде против польского «Виве Кельце» - 22 сентября.

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