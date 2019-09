Испания - чемпион Европы по футзалу среди команд U-19

Юношеская сборная Испании в финале чемпионата Европы по футзалу обыграла сверстников из Хорватии.

Сам турнир проходил в столице Латвии, городе Рига. Данный турнир стал первым Евро в истории футзала среди команд U-19.

Good morning champions



Watch highlights of @SeFutbol's brilliant #U19Futsal EURO final win in Riga on #UEFAtv https://t.co/Pwv6VHtrtF pic.twitter.com/ZKgmiNu55b

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) 15 сентября 2019 г.