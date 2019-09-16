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"Нет ни лыж, ни палок": Бьорндален - о работе со сборной Китая

"Нет ни лыж, ни палок": Бьорндален - о работе со сборной Китая
11:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о нюансах работы в тренерском штабе сборной Китая.

Легенда биатлона, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о нюансах работы в тренерском штабе сборной Китая.

«На сегодняшний день в сборной нет ничего — начиная от лыж и палок до сервис-команды. Работа ведётся уже месяц. Скоро стартует новый сезон, посмотрим, что мы сможем сделать, какой показать результат.

Мы должны найти правильных людей, правильную команду. Это непросто. В Норвегии много квалифицированных специалистов, однако проблема в том, что они уже заняты. Возможно, мы будем вынуждены обратить свой взор за пределы Норвегии, пусть в ней и сконцентрированы основные ресурсы.

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Работать с сервис-бригадой и без неё — это как водить «Феррари» и «Фиат».

Есть проблемы и в общении со спортсменам. Всё передаётся через переводчиков, а им тоже нужно некоторые время на обучение нюансам. Тем не менее, я бы не взялся за эту работу понимая, что добыть нужный результат невозможно», — цитирует Бьорндалена NRK.

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