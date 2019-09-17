Скачать
Вторник, 17.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019

Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
08:28 Сегодня Телеграф volleyball.ua

Новости спорта:Для команды Угиса Крастиньша эта победа стала второй на турнире.

Мужская сборная Украины по волейболу провела третий поединок на чемпионате Европы-2019. Украинцы в четырех сетах обыграли команду Черногории.

Первый сет команда Угиса Крастиньша провалила — она проиграла со счетом 19:25. В дальнейшем украинцы значительно прибавили — второй сет они выиграли с преимуществом в семь очков, а в третьей партии и вовсе триумфовали с результатом 25:15.

В последнем четвертом сете Украина выиграла 25:19, благодаря чему и отпраздновала итоговую победу в матче.

Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе

Турнирная таблица:

Напомним, что в первом туре команда Угиса Крастиньша обыграла Чехию. Это была первая победа Украины на чемпионатах Европы с 1997 года. Во втором же туре украинцы потерпели в трех сетах поражение от Нидерландов.

В следующем туре чемпионата Европы Украина сыграет против Эстонии — эта встреча состоится 18 сентября в 17:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
03 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
04 Заявка Ман Сити на матч против Шахтера в Лиге чемпионов
05 На румынском телеканале именитую теннисистку сравнили с обезьяной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь