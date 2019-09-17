Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019

Новости спорта:Для команды Угиса Крастиньша эта победа стала второй на турнире.

Мужская сборная Украины по волейболу провела третий поединок на чемпионате Европы-2019. Украинцы в четырех сетах обыграли команду Черногории.

Первый сет команда Угиса Крастиньша провалила — она проиграла со счетом 19:25. В дальнейшем украинцы значительно прибавили — второй сет они выиграли с преимуществом в семь очков, а в третьей партии и вовсе триумфовали с результатом 25:15.

В последнем четвертом сете Украина выиграла 25:19, благодаря чему и отпраздновала итоговую победу в матче.

Турнирная таблица:

Напомним, что в первом туре команда Угиса Крастиньша обыграла Чехию. Это была первая победа Украины на чемпионатах Европы с 1997 года. Во втором же туре украинцы потерпели в трех сетах поражение от Нидерландов.

В следующем туре чемпионата Европы Украина сыграет против Эстонии — эта встреча состоится 18 сентября в 17:00 по киевскому времени.