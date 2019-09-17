Нурмагомедов продал на аукционе футболку Порье: на что потрачены деньги

Новости спорта:Бой против Порье Хабиб выиграл благодаря удушающему приему в третьем раунде.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выставил на аукцион футболку своего последнего соперника — Дастина Порье, и смог выручить за этот лот 100 тысяч долларов.

Вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд The Good Fight, который принадлежит Дастину Порье.

«Это здорово, потому что эти деньги помогут многим людям. Я горжусь этим. Ценю помощь Хабиба в благотворительности. Фонд растет, и я очень благодарен ему за это», — цитирует Порье mmajunkie.usatoday.com.

Напомним, что бой против Порье Хабиб Нурмагомедов выиграл благодаря удушающему приему в третьем раунде.

В поединке с Порье Хабиб провел вторую успешную защиту чемпионского титула UFC в легком весе. За свою карьеру в UFC россиянин одержал 27 побед и ни разу не проигрывал.