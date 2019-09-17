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Известный российский боксер дебютирует в ММА

Известный российский боксер дебютирует в ММА
14:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дмитрий Кудряшов 12 октября проведет свой первый бой в ММА.

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов, экс-чемпион WBC Silver в первом тяжёлом весе, заявил, что планирует дебютировать в смешанных единоборствах на турнире Fight Nights в Москве 12 октября.

"Скорее всего, проведу бой по правилам ММА на турнире Fight Nights в Москве 12 октября. Что касается моей боксёрской карьеры, то общались с Умаром Кремлёвым по поводу реванша с Илунгой Макабу. И есть интерес к такому развитию событий.

Ни в коем случае нельзя говорить, что Дмитрий Кудряшов закончил с боксом и переходит в ММА. Мне есть куда ещё двигаться в боксе. Есть амбиции, поэтому я остаюсь в боксе", — цитирует Кудряшова «Р-Спорт».

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В боксёрской карьере Кудряшов одержал 23 победы при трёх неудачах. В своём последнем бою в июне в Екатеринбурге россиянин нокаутом проиграл Илунге Макабу.

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Бокс, MMA, Новости бокса, Новости ММА, Дмитрий Кудряшов.
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