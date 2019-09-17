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Известный боец задумался о смене категории для боя с Нурмагомедовым

Известный боец задумался о смене категории для боя с Нурмагомедовым
15:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Известный боец ММА Кевин Ли заявил о желании повести бой против Хабиба Нурмагомедова.

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе, уже говорил, что заинтересован в поединке с россиянином Исламом Махачевым — настолько, что готов ради этого вернуться в лёгкий вес.

Ли, который всегда хотел сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, рассказал, что задумался о возвращении в лёгкий вес после того, как посмотрел бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.

«Я посмотрел тот бой Хабиба, видел, как он доминирует, и это заставило меня немного проснуться. Этим он вновь обратил моё внимание на лёгкий вес», — приводит слова Ли MMAJunkie.

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Поединок Нурмагомедова и Порье состоялся 7 сентября. Российский боец одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий приём, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Кевин Ли.
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