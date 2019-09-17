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Магомедшарипов - Каттар: бой перенесен в Москву

Магомедшарипов - Каттар: бой перенесен в Москву
17:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бой Забит Магомедшарипов - Келвин Каттар состоится на турнире UFC в Москве.

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар выступят на турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября, сообщил журналист Бретт Окамото в своём "твиттере".

Изначально бой Магомедшарипова и Каттара должен был пройти на турнире в Бостоне, однако из-за проблем со здоровьем у россиянина поединок пришлось перенести.

Последний бой в UFC Магомедшарипов провёл в марте 2019 года. На турнире организации в Лас-Вегасе он победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на его счету пять боёв в UFC и столько же побед.

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Главным боем на турнире UFC в Москве станет поединок с участием российского бойца Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса.

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Москва, MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Забит Магомедшарипов, Забит Магомедшарипов - Келвин Каттар, Келвин Каттар.
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