Магомедшарипов - Каттар: бой перенесен в Москву

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар выступят на турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября, сообщил журналист Бретт Окамото в своём "твиттере".
Изначально бой Магомедшарипова и Каттара должен был пройти на турнире в Бостоне, однако из-за проблем со здоровьем у россиянина поединок пришлось перенести.
Последний бой в UFC Магомедшарипов провёл в марте 2019 года. На турнире организации в Лас-Вегасе он победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на его счету пять боёв в UFC и столько же побед.
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Как вы уже знаете, к сожалению возвращение в клетку немного откладывается. Серьёзное воспаление от занесённой инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить. Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве спасибо всем за поддержку #UFCFightNight163
Главным боем на турнире UFC в Москве станет поединок с участием российского бойца Александра Волкова и бразильца Джуниора дос Сантоса.