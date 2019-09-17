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Президент UFC повторил добрый жест Нурмагомедова

Президент UFC повторил добрый жест Нурмагомедова
17:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дастин Порье поблагодарил всех за поддержку и пожертвования в благотворительный фонд Good Fight Foundation.

Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде. Средства на проект собирает благотворительный фонд Порье Good Fight Foundation.

Сегодня, 17 сентября, Порье сообщил, что президент UFC Дэна Уайт пожертвовал в фонд ту же сумму, что и Нурмагомедов.

"Только что поговорили по телефону с Дэной Уайтом — он повторил пожертвование Хабиба в Good Fight Foundation! Я так благодарен вам за любовь и поддержку! Спасибо всем!" — написал Порье в своём "твиттере".

Посмотреть комментарий Порье можно в "Твиттере".

Благородный поступок Нурмагомедова после боя с Порье

7 сентября Нурмагомедов в поединке с Порье защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, проведя удушающий приём в третьем раунде.

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Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Дэна Уайт, Дастин Порье.
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