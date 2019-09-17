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Сен-Пьер поставил себя на место соперников Нурмагомедова и рассказал, как победить чемпиона

Сен-Пьер поставил себя на место соперников Нурмагомедова и рассказал, как победить чемпиона
18:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Жорж Сен-Пьер рассказал, как бы он действовал в бою против Хабиба Нурмагомедова.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадский боец Жорж Сен-Пьер рассказал, какая тактика, по его мнению, принесла бы успех в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Благородный поступок Нурмагомедова после боя с Порье

7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз говорил, что следующим соперником его подопечного может стать 38-летний Сен-Пьер, несмотря на то что ранее канадец объявил о завершении карьеры. Также одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американский боец Тони Фергюсон.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Жорж Сен-Пьер.
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