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Нурмагомедов рассказал, когда уйдет на пенсию

Нурмагомедов рассказал, когда уйдет на пенсию
07:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов поделился планами на ближайшее будущее.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассчитывает провести еще как минимум 3 или 4 боя прежде, чем завершить карьеру.

"Отец мне говорил, что его пик физической формы пришел где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде. Я с ним тоже делюсь, как я себя чувствовал в 29, 30, почти 31.

Отец говорит: года два еще тебе можно драться, а когда я увижу на тренировках или в твоем режиме какие-то минусы, пропуски, я тебе скажу. А пока тренируйся, не отходи от дисциплины, и будем выступать.

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Сейчас, когда 28 побед стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть", - цитирует Нурмагомедова Чемпионат со ссылкой на Первый канал.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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