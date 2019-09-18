Нурмагомедов рассказал, когда уйдет на пенсию

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов поделился планами на ближайшее будущее.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассчитывает провести еще как минимум 3 или 4 боя прежде, чем завершить карьеру.

"Отец мне говорил, что его пик физической формы пришел где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде. Я с ним тоже делюсь, как я себя чувствовал в 29, 30, почти 31.

Отец говорит: года два еще тебе можно драться, а когда я увижу на тренировках или в твоем режиме какие-то минусы, пропуски, я тебе скажу. А пока тренируйся, не отходи от дисциплины, и будем выступать.

Сейчас, когда 28 побед стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть", - цитирует Нурмагомедова Чемпионат со ссылкой на Первый канал.