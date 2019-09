Дунь Дунь: миру показали талисманов Олимпийских игр 2022 (Фото, Видео)

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. К слову, Пекин станет первым в истории городом, который примет и Летние игры (2008) и зимние (2020).

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года представил официальный талисман предстоящих соревнований в Пекине. Им стала панда Бин Дунь Дунь.

Follow #BingDwenDwen and #ShueyRhonRhon on their adventures! See you in #Beijing2022 ! pic.twitter.com/e16CvIa95P

"Бин Дунь Дунь – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром", – говорится в сообщении.

Кроме того, талисманом Паралимпийских игр стал Сюэ Жунжун – человечек в форме китайского фонарика.

The air is still buzzing with excitement following this evening’s #mascot launch in Shougang Park. Let us know what you think of #BingDwenDwen & #ShueyRhonRhon! #Beijing2022 pic.twitter.com/reO2uoEl4Y

— Beijing 2022 (@Beijing2022) 17 сентября 2019 г.