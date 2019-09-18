"Это был мой последний ЧМ": Беленюк, скорее всего, уйдет из спорта

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал победу на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).
"Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля. Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство, безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета.
В копилке нашей сборной одна медаль и две лицензии на олимпийские игры в Токио (60кг и 87кг).
Сейчас собираем вещи и выезжаем в аэропорт. Я лично очень соскучился за домом, так что жду с нетерпением возвращения на родную землю", – написал Беленюк.