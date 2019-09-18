Макгрегор может провести боксерский поединок с Килером

Новости спорта:Конор Макгрегор может выйти в боксерский ринг, чтобы провести бой с Люком Килером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться в спорт в декабре.

Ранее ирландец в своем Twitter опубликовал загадочный пост, в котором указал дату 14 декабря, Дублин. Как отмечают журналисти The Irish Daily Star, Макгрегор может провести поединок по правилам бокса.

Соперником Конора может стать ирландский боксер Люк Килер (17-2-1, 5КО), который является чемпионом Европы по версии WBO в среднем весе.

Отмечается, что Килер публично раскритиковал Макгрегора за то, что он ударил пожилого мужчину в баре. После этого Конор сам позвонил Люку и предложил провести бой.

Напомним, что Макгрегор имеет опыт в боксе. В 2017-м году Конор провел поединок с Флойдом Мейвезером, которому уступил техническим нокаутом.

А последний бой по правилам ММА провел в октябре 2018-го года, когда уступил Хабибу Нурмагомедову.